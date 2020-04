Coronavirus, meno di 1000 nuovi contagi in Lombardia e 163 morti in un giorno. Migliorano i dati a Milano: 219 positivi in più

Rispetto a ieri ci sono stati +713 positivi per un totale di 71.969 casi (ieri erano +1.091 in 24 ore per un totale di 71.256 casi)

Il bollettino del 25 aprile

Il virus non si ferma ma scende lievemente il numero dei decessi e dei casi di nuovo contagio da Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 25 aprile, la Lombardia conta 163 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 166). In totale i decessi da Covid ora sono 13.269 (ieri erano 13.106).

Rispetto a ieri ci sono stati +713 positivi per un totale di 71.969 casi (ieri erano +1.091 in 24 ore per un totale di 71.256 casi). Gli attualmente positivi sono ora +105 per un totale di 34.473 (ieri erano +495). I dati arrivano a fronte di 12.642 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 326.940 (ieri erano 11.583 nuovi tamponi per un totale di 314.298). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 724 (-32 dai 756 di ieri quando erano -34), i ricoverati sono 8.489 (-302 da ieri quando erano 8.791 e si era registrato un -401 in 24 ore). I dimessi sono in tutto 24.227 (+445 dai 23.782 di ieri).

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 11.407 (+45)

11.407 (+45) Brescia 12.540 (+65)

12.540 (+65) Como 2.942 (+71)

2.942 (+71) Cremona 5.906 (+39)

5.906 (+39) Lecco 2.157 (+8)

2.157 (+8) Lodi 2.903 (+67)

2.903 (+67) Monza e Brianza 4.417 (+45)

4.417 (+45) Milano 17.909 (+219)

17.909 (+219) Mantova 3.082 (+25)

3.082 (+25) Pavia 4.036 (+45)

4.036 (+45) Sondrio 1.130 (+42)

1.130 (+42) Varese 2.407 (+31)

In copertina ANSA/Mourad Balti Touati | Il palazzo sede della Regione Lombardia a Milano, 15 aprile 2020.

