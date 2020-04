Coronavirus, Conte per la prima volta a Milano, nell’epicentro dell’epidemia: «La fase 2 non è il libera tutti»

Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta

Ha lasciato Palazzo Chigi intorno alle 18 per volare in Lombardia, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Milano intorno alle 19.30 e ha raggiunto la prefettura per incontrare il governatore della Regione più colpita dall’epidemia, Attilio Fontana. «Molti speravano di tornare presto alla normalità, ma al momento non è possibile», ha detto il premier davanti alla prefettura ribadendo ancora una volta che la fase due non coincide neanche lontanamente con il libera tutti.

«Oggi abbiamo ancora 105mila contagiati, non sarebbe responsabile affrontare la fase due in modo imprudente, con avventatezza. Non ce lo possiamo permettere – ha sottolineato -. Stiamo facendo tanti sacrifici, non è il momento di mollare. Questo governo continuerà a fare le cose giuste anche se questo dovesse scontentare un gran numero di cittadini. Predisponiamoci a rispettare il distanziamento sociale. Non possiamo mollare in questa fase. Non butteremo a mare tutti i sacrifici fin qui fatti, dobbiamo continuare ad agire in modo responsabile».

«Non sono venuto prima nella fase più critica perché la mia presenza sarebbe stata di intralcio. Andrò a Brescia e Bergamo e poi vorrei passare anche a Lodi, Codogno, e non dimentico Piacenza», ha precisato Conte davanti ai cronisti che lo incalzavano sul suo ritardo relativo alla visita in Lombardia. «Non sono venuto prima perché avrei dato fastidio a agli operatori che gestivano l’emergenza».

Nell’agenda del premier, dopo Milano, c’è in programma la visita a Brescia e Bergamo, altri due centri piegati dal Covid-19. E domani Conte potrebbe fare tappa a Genova, nel giorno in cui è atteso il completamento dell’ultima campata del ponte Morandi, momento che sarà celebrato alle 9:30 e a cui sarà presente anche la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli.

