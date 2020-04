Coronavirus, tutte le notizie della notte – Financial Times: i morti nel mondo sono più del doppio. A Bergamo il 464% in più, a New York il 200%

Financial Times: sono almeno 308 mila i morti nel mondo per Coronavirus

Il numero dei morti per Coronavirus nel mondo considerato finora a oltre 206 mila sarebbe ampiamente sottostimato e sarebbero quindi più del doppio, secondo un’analisi del Financial Times svolta su 14 Paesi colpiti dalla pandemia, compresa l’Italia e i principali Paesi europei. Così come era già emerso per le province lombarde di Bergamo e Brescia, l’analisi ha messo a confronto i decessi di quest’anno tra marzo e aprile con quelli dello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Confronto che ha fatto emergere un aumento di 122 mila morti in più, rispetto ai 77 mila rilevati finora, per una cifra totale di almeno 318 mila.

L’aumento peggiore riguarda l’Italia, che ha registrato il 90% dei decessi in più a marzo e aprile rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Dati che confermano comunque come l’Italia sia il Paese colpito più duramente dalla pandemia, dove nella sola Lombardia l’aumento dei morti è stato del 155% rispetto ai cinque anni precedenti, ben più impressionante il dato nella provincia di Bergamo che ha visto un aumento del 464%. Percentuali di gran lunga superiori al prezzo pagato finora anche da New York, dove i morti sono aumentati comunque del 200%, e da Madrid con il 161%. Negli altri Paesi europei, è il Belgio l’altra nazione con un rilevante aumento dei decessi, il 60% rispetto alla media. Segue la Spagna con il 51%, i Paesi Bassi con il 42% e la Francia con il 34%.

EPA/JUSTIN LANE | La preparazione delle bare per la cremazione nel Queens, a New York

Prosegue l’andamento altalenante del numero delle vittime per la pandemia negli Stati Uniti, dove nell’ultimo giorno sono stati registrati 1.330 morti, rispetto ai 2.494 del giorno precedente. I decessi in totale, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono ora vicini ai 55 mila e i contagio più di 965 mila.

