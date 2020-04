Ponte Genova, iniziato il sollevamento dell’ultima campata

Salirà molto lentamente, a circa 5 metri l’ora, ma entro domani mattina, 28 aprile, dovrebbe essere al suo posto. È così – a 20 mesi dal crollo del viadotto Morandi in cui persero la vita 43 persone – il nuovo ponte progettato da Renzo Piano sarà in piedi a riunire Genova. Ad assistere, domani mattina, all’operazione conclusiva, la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli, insieme al governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti, al commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, e all’ad di Fincantieri Giuseppe Bono. Attesa anche una visita lampo di Giuseppe Conte che però non ha ancora ricevuto conferme.