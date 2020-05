Coronavirus, in Lombardia salgono i decessi: 111 in 24 ore (ieri erano 69). Aumentano anche i nuovi positivi: +522

Calano ancora ricoveri e terapie intensive. A Milano città si registrano altri 66 nuovi casi in 24 ore, per un bilancio totale di 9.251 contagi

Il bollettino del 14 maggio

La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Rispetto a ieri, 13 maggio, si contano altre 111 vittime, per un bilancio totale di 15.296. Un numero in crescita rispetto a ieri, quando i decessi registrati erano stati 69. I nuovi casi positivi sono 522 (ieri erano stati 394), per un totale di 83.820 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 29.956 (in calo rispetto ai 30.032 di ieri).

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati raggiunti i 538.243 tamponi (+14.080 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 297 (-10 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 4.818 (-189 rispetto a ieri). Sono invece 30.009 le persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere, per un totale di 38.568 guariti dall’inizio dell’epidemia. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 24.841.

Le province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo : 12.347 (+29)

: 12.347 (+29) Brescia : 13.948 (+106)

: 13.948 (+106) Como : 3.598 (+42)

: 3.598 (+42) Cremona : 6.285 (+12)

: 6.285 (+12) Lecco : 2.599 (+16)

: 2.599 (+16) Lodi : 3.313 (+12)

: 3.313 (+12) Monza e Brianza : 5.182 (+41)

: 5.182 (+41) Milano : 21.900 (+169), di cui a Milano città 9.251 (+66)

: 21.900 (+169), di cui a Milano città 9.251 (+66) Mantova : 3.275 (+9)

: 3.275 (+9) Pavia : 4.896 (+47)

: 4.896 (+47) Sondrio : 1.338 (+17)

: 1.338 (+17) Varese: 3.322 (+20)

