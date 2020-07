I casi di Coronavirus nel mondo sfiorano gli 11 milioni (10.842.615), sono 520.785 i morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese con più contagi sono gli Stati Uniti con 2.739.230 casi, segue il Brasile (1.496.858). Anche per numero di morti Usa e Brasile sono i più colpiti, registrano rispettivamente 128.743 e 61.884 vittime.

Usa

Ansa | Miami beach, Florida, USA, 30 June 2020

Gli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, hanno registrato più di 53mila nuovi casi di contagio (53.069), mai così tanti. Il totale delle persone infette sale a 2.739.230. I morti sono stati +649, il bilancio totale sale così a 128.743. L’impennata di contagi arriva alla vigilia dell’Independence Day, che preoccupa le autorità statunitensi perché le celebrazioni potrebbero trasformarsi in nuovi focolai. Intanto a Miami verrà introdotto il coprifuoco dalle 22 alle 6. Inoltre il sindaco ha deciso di rinviare la riapertura di cinema, teatri, casinò e arene per i concerti. Nei ristoranti sarà obbligatorio indossare la mascherina: potrà essere tolta solo per mangiare. Mascherina obbligatoria in Texas.

Tom Hanks contro chi non indossa la mascherina

Ansa | Tom Hanks e Rita Wilson agli Academy Awards

Contro chi non indossa la mascherina si è scagliato l’attore Tom Hanks, guarito dal Coronavirus. L’attore ha detto che chi non la indossa «dovrebbe vergognarsi». «Ci sono davvero solo tre cose che possiamo fare per arrivare a domani: indossare una mascherina, attenerci al distanziamento sociale e lavarci le mani», ha affermato Tom Hanks. E ha aggiunto: «È molto semplice, se stai guidando una macchina, non vai troppo veloce, usi la freccia ed eviti di investire i pedoni: mio Dio, è buon senso!».

Serbia

A Belgrado, in Serbia, gruppi di studenti stanno protestando davanti al Parlamento per chiedere al presidente Vucic di non chiudere le case dello studente nella capitale. Il presidente aveva annunciato la chiusura dopo che si erano verificate nelle strutture nuovi contagi. Vucic avrebbe rinunciato alla chiusura degli alloggi, ma gli studenti chiedono che comunichi ufficialmente che le case resteranno aperte, affermando di non credere alle sue rassicurazioni.

India

EPA/DIVYAKANT SOLANKI | Mumbai, India

L’India ha superato i 620mila contagi dopo un altro record giornaliero con quasi 21mila casi. Il totale è di 625.544 persone positive dall’inizio dell’epidemia nel Paese. Il Ministero della Sanità ha anche riferito di ulteriori 379 morti nelle ultime 24 ore, portando i decessi a 18.213.

