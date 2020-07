Salvini torna a sorpresa a Mondragone dopo le contestazioni. E scatta i selfie (senza mascherina) – Il video

Dopo il comizio del 29 luglio, annullato in seguito alle contestazioni di un folto gruppo di mondragonesi, il leader del Carroccio fa il ritorno in provincia di Caserta

C’è un dispiegamento di forze impressionante nella cittadina del litorale Domizio. Matteo Salvini, con solo mezz’ora di preavviso, ha deciso di tornare a Mondragone. Alcuni abitanti del casertano, lo scorso lunedì, avevano contestato aspramente il segretario della Lega, il quale si era visto costretto ad annullare il comizio ai piedi dei Palazzi ex Cirio, zona rossa del cosiddetto “focolaio bulgaro”.

Un saluto dalla splendida Mondragone, come promesso sono tornato.I teppisti figli di papà dei centri sociali? Forse sono ancora a dormire 😊 Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 3. Juli 2020

Oggi, 3 luglio, l’intera zona del lungomare di Mondragone è stata isolata: carabinieri e poliziotti hanno vietato l’accesso ai veicoli e una formazione di agenti è posizionata a presidio della piazza centrale del lungomare, piazza Mario Liberato Conte. Salvini, ha deciso di incontrare i rappresentanti delle realtà produttive del territorio.

In particolare, fanno sapere fonti del Carroccio, il segretario dialogherà con «agricoltori, allevatori, imprenditori balneari e proprietari di strutture ricettive». Ad accompagnare Salvini, il segretario della Lega in Campania, Nicola Molteni.

Il centro di Mondragone, prima dell’arrivo di Matteo Salvini

Con il mare sullo sfondo, Salvini ha scattato i soliti selfie con le poche decine di persone presenti. Anche questa volta, come in altri comizi da quando il Coronavirus si è diffuso in Italia, il segretario della Lega ha ignorato le norme di distanziamento sociale, abbracciando e facendosi foto con i suoi fan senza mascherina.

