Coronavirus, in Lombardia i contagi superano quota 100. Preoccupa Milano con il doppio dei casi

Tornano a salire i contagi in Lombardia: oggi +119 casi da Coronavirus contro i +71 di ieri e i +53 del giorno prima. Seppur in calo, anche oggi si registrano 5 morti: ieri, invece, erano 12, il giorno prima 13. Il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale quindi a 16.730.

I pazienti ricoverati, allo stato attuale, sono 201 (-10 rispetto a ieri, quando erano 211): in terapia intensiva ci sono ancora 31 persone (-3). I guariti, oggi, sono 67.467 mentre i dimessi 2.216. In 24 ore sono stati effettuati +11.812 tamponi contro i +10.675 di ieri per un totale di 1.114.827 tamponi dall’inizio della pandemia. Si segnalano, infine, i dati di Milano provincia e città: rispettivamente +35 casi (ieri +16) e +15 (ieri +6).

Le province

I casi per provincia

I casi di contagio per ogni provincia:

Milano (+35) di cui +15 a Milano città

(+35) di cui +15 a Milano città Bergamo (+28)

(+28) Mantova (+15)

(+15) Brescia (+14)

(+14) Monza e Brianza (+6)

(+6) Cremona (+5)

(+5) Varese (+5)

(+5) Pavia (+4)

(+4) Lecco (+1)

(+1) Como (+1)

(+1) Sondrio (+1)

(+1) Lodi (=0)

