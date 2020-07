Coronavirus, in Lombardia lieve aumento dei contagi (+71) ma con il triplo dei tamponi. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-2)

In aumento di poco anche i casi in provincia di Milano (+16) e in città (+6)

Il bollettino del 8 luglio

Contagi in lieve aumento in Lombardia. Dopo i 53 casi di ieri e i 111 di due giorni fa, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nella regione sono stati 71. Il totale delle persone contagiate da Coronavirus nella regione è arrivato così a 94.651. Il numero dei nuovi decessi invece è di 12, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei decessi nella regione è così arrivato a 16.725.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34, -2 rispetto a ieri. Scende il numero dei ricoverati in ospedale, che oggi sono 211 contro i 229 di ieri, -18 persone quindi. I pazienti in isolamento domiciliare sono 8.215. In tutta le regione le persone positive al Covid-19 sono così 8.460, meno rispetto ai 9.074 di ieri. Il numero di persone guarite dal virus è arrivato quindi a 69.466. Il totale dei tamponi effettuati è 1.103.015, nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 10.675, molti di più rispetto a ieri quando erano stati 3.380.

Le province

I casi di contagio per ogni provincia:

Bergamo (+30)

(+30) Mantova (+4)

(+4) Milano (+16) di cui +6 a Milano città

(+16) di cui +6 a Brescia (+9)

(+9) Monza e Brianza (+1)

(+1) Cremona (+3)

(+3) Como (+2)

(+2) Varese (+1)

(+1) Pavia (+1)

(+1) Lodi (+4)

(+4) Lecco (+1)

(+1) Sondrio (+1)

