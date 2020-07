Coronavirus in Lombardia, aumentano i contagi: +94 nelle ultime 24 ore. Preoccupa la provincia di Bergamo (+43 casi)

Il bollettino del 13 luglio

Cresce ancora il numero di nuovi casi di Coronavirus nella regione più colpita di Italia: se ieri, 12 luglio, le nuove positività registrate erano 77, oggi in Lombardia sono state riscontrate 94 nuove infezioni. Di queste, 22 sono considerate nel bollettino quotidiano “debolmente positive”, 27 sono state individuate in seguito a screening sierologico.

Peggiora, anche se di un’unità, il dato relativo ai decessi, dopo che ieri il numero di morti nelle 24 ore era raddoppiato rispetto al giorno precedente: due giorni fa i morti erano 4, ieri 8 e oggi, invece, 9. Il totale dei deceduti nella regione ha raggiunto la quota di 16.757. Le persone che hanno superato la Covid-19, dall’inizio del monitoraggio, sono arrivate a 70.375.

Il 13 luglio sono state dimesse 2.082 persone. Restano ricoverate in gravi condizioni 30 persone: ieri c’era stato un incremento pari a +2 unità nei reparti di terapia intensiva, oggi scese di -1 unità. I ricoverati non in terapia intensiva sono 168, +8 rispetto al giorno precedente. Infine, diminuiscono i tamponi analizzati tra domenica e lunedì: oggi sono stati processati i risultati di 6.482 test (ieri erano 9.545), per un totale di tamponi pari a 1.149.414.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Mantova (+3)

(+3) Bergamo (+43)

(+43) Monza e Brianza (+2)

(+2) Milano (+15) di cui +6 a Milano città

(+15) di cui +6 a Brescia (+13)

(+13) Cremona (+4)

(+4) Varese (+1)

(+1) Lecco (+1)

(+1) Como (+4)

(+4) Lodi (=0)

(=0) Sondrio (=0)

(=0) Pavia (+2)

