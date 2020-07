Coronavirus. Bill Gates prevede e accetta 700 mila morti a causa del vaccino? Falso!

In passato ci eravamo occupati di un sito chiamato Databaseitalia in merito alla disinformazione legata al Covid-19, ci torniamo ancora oggi a seguito di un articolo pubblicato il 15 luglio 2020 dal titolo «Bill Gates Prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: “Un danno accettabile”». L’autore del sito riporta anche un’intervista a Bill Gates andata in onda su CNBC Television e pubblicata nel canale Youtube ufficiale, ma risulta di fatto un altro caso di disinformazione.

Databaseitalia arriva con qualche mese in ritardo, l’intervista era stata pubblicata su Youtube il 9 aprile 2020. La narrativa dei 700 mila morti non è nuova, quello che viene fatto è sostanzialmente un riciclo di una falsità già utilizzata all’estero negli ambienti complottisti e NoVax.

Ecco il testo pubblicato dal sito italiano, quello che dovrebbe essere la trascrizione e la traduzione dell’intervento di Bill Gates:

Una trascrizione e traduzione che non coincide propriamente con il testo che Databaseitalia riporta successivamente a commento:

Ora, se leggiamo la trascrizione è chiarissimo che i numeri 10 mila e 700 mila fanno riferimento a persone che potrebbero avere effetti collaterali, mentre nel commento i 700 vengono associati a decessi messi in paragone con quelli della pandemia: «Questi numeri sono molto più alti del numero effettivo di vittime causate dal virus corona, morti o con Corona o “altre vittime”». Quanti sono ad oggi i morti? Secondi i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University abbiamo toccato i 590.601 decessi, mentre il numero dei contagiati è di oltre 13 milioni.

Ecco la trascrizione dell’intervento completo in inglese riportata dai colleghi di Politifact:

The efficacy in vaccines in older people is always a huge challenge. It turns out the flu vaccine isn’t that effective in elderly people; most of the benefit comes from younger people not spreading it because they’re vaccinated, and that benefits, on a community basis, the elderly.

Here, we clearly need a vaccine that works in the upper age range because they’re most at risk of that. And doing that so that you amp it up so it works in older people, and yet you don’t have side effects. If we have one in 10,000 side effects, that’s way more — 700,000 people who will suffer from that.

So, really understanding the safety at gigantic scale across all age ranges — pregnant, male, female, undernourished, existing comorbidities — it’s very, very hard. And that actual decision of, OK, let’s go and give this vaccine to the entire world — governments will have to be involved because there will be some risk and indemnification needed before that can be decided on.