«Mancano clienti? Aiutiamo i ristoratori a fare altro». Polemiche sulle parole della viceministra Castelli

«Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati in questo periodo. Certo che se una persona decide di non andare più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività e non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto che c’è un nuovo business. Io credo che negare che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta in termini macro economici sia un errore. Vanno aiutato le imprese, sposteremo alcune scadenze». Sono le parole pronunciate a Tg2 post dalla viceministra dell’Economia Laura Castelli, esponente del M5s, e che da ieri sera le sono valse una valanga di polemiche.

La sintesi concettuale, che in molti hanno ricavato dal ragionamento della viceministra, è che se i ristoratori non ce la fanno, perché la crisi ha cambiato modo di vivere e le persone non si siedono più al ristorante, allora dovrebbero pensare di cambiare mestiere. Immediate le reazioni delle opposizioni, che hanno attaccato a testa bassa.

Meloni: «Senza parole. Questi dovrebbero aiutare l’Italia?»

Su Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha replicato così alle parole della viceministra: «Dopo aver massacrato il settore dell’ospitalità con divieti e regole assurde e aver multato gli esercenti che scendevano in piazza perché chiedevano aiuto, l’ultima trovata del Governo giallorosso arriva dalla grillina Castelli: i ristoratori che non hanno più clienti devono cambiare lavoro. Sono senza parole. Sarebbe questa la gente che dovrebbe aiutare l’Italia a ripartire?»

La replica di Castelli: «Citazione del ristorante è un esempio, non un attacco alla categoria»

Sempre su Facebook la viceministra Castelli ha spiegato quali sono state le misure messe in campo finora dal governo, a sostegno degli esercenti e dei imprenditori, attaccando alcuni giornali: «Non è corretto sfruttare la sofferenza delle persone, per vendere, forse, qualche copia in più. C’è bisogno di responsabilità, da parte di tutti», ha scritto.

