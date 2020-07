Coronavirus, in Lombardia 3 morti. Salgono i nuovi casi (+82), boom di tamponi

Il bollettino del 23 luglio

Nelle ultime 24 ore tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi i contagiati sono +82 contro i +51 di ieri 22 luglio. Le vittime sono +3: ieri +1 per un totale di 16.801 decessi. I ricoverati oggi sono 139 – ieri erano 149 – mentre in terapia intensiva ci sono ancora 17 persone. I guariti e i dimessi sono 71.973; 6.785 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi oggi si registra un incremento di +15.086 contro i +5.361 di ieri per un totale di 1.232.915 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: OPEN

Leggi anche: