Massimo Galli sbotta contro gli “stagionali” del virus: «Lui dell’estate se ne frega. Ora credete a Fauci: sono cose che io dico da mesi» – Video

L’infettivologo risponde alle affermazioni di chi sostiene che il virus non esista più. «Basta la divisione tra buoni e cattivi, solo addetti ai lavori»

È un Massimo Galli nervoso quello apparso ieri sera su La7, nel programma In Onda, quando interpellato dal giornalista Luca Telese ha dovuto rispondere sulla situazione contagi Covid-19 e sul precedente intervento dell’immunologo americano Anthony Fauci . «Abbia pazienza Telese ma non se la cava così» ha esordito il virologo, «mi fa piacere che finalmente ora crediate alle cose che affermo da mesi solo perché ve lo ha detto Fauci».

Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, va avanti a considerare inammissibile l’affermazione di Fauci secondo cui la situazione degli Stati Uniti non sia responsabilità dei politici. «Non possiamo addossare sulle spalle della popolazione la lotta contro l’epidemia. Non sta in piedi», ha detto.

Lo sfogo di Galli è poi continuato sulla contrapposizione tra buoni e cattivi, «tra catastrofisti e buonisti», creata secondo il virologo da chi afferma che il virus non esiste più. «Il virus esiste e se ne frega dell’estate. Esiste in tutto il mondo e in Italia ne abbiamo ancora moltissimo» continua con toni decisi. «Questa è l’evidenza scientifica che solo i «veri» addetti ai lavori sostengono».

