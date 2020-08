Negli Usa 67mila nuovi casi in 24 ore. Centinaia di bimbi contagiati in un centro estivo in Georgia

Oms: record di contagi nel mondo

Ansa | il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 292.527 nuovi casi nel mondo, mai così tanti. Lo ha fatto notare l’Organizzazione mondiale della sanità. Il nuovo bilancio supera quello del 24 luglio, quando erano stati registrati 284.196 nuovi casi. I Paesi dove è stato registrato il maggiore incremento sono Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica.

Usa

Ansa | Donald Trump

Negli Stati Uniti sono state registrate 1.442 vittime in 24 ore: è il secondo giorno consecutivo in cui l’incremento dei morti supera i 1200. In totale negli Usa il bilancio dei decessi sale a 153.415, mentre sono 4.561.511 le persone contagiate, di cui circa 67mila casi registrati nelle scorse ore, secondo quanto riporta il Guardian.

In Georgia sono stati contagiati centinaia di bimbi in un centro estivo che ora è stato chiuso. Secondo quanto riporta il New York Times, nella struttura non c’era l’obbligo di indossare la mascherina. Ieri, 31 luglio, James Clyburn, presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla gestione dell’emergenza dell’amministrazione Trump, ha lanciato l’allarme: «Gli Stati Uniti sono in mezzo a una catastrofe sanitaria».

