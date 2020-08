Distanziamento sui treni, Ricciardi attacca la Lombardia: «Ha già commesso tanti errori». L’assessora ai trasporti: «Non siamo incoscienti»

Il distanziamento sui treni è diventato il nuovo terreno di scontro tra governo e regioni, con il ministro Roberto Speranza che ha costretto le compagnie di trasporto ferroviario a fare dietrofront, e alcune regioni determinate ad andare avanti. Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte hanno deciso di mantenere il 100% dell’occupazione dei posti sui trasporti regionali. A condannare questa scelta Walter Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ora consulente del ministero della Salute.

L’attacco di Ricciardi alla Lombardia

Ricciardi, in particolare, critica il comportamento della Lombardia: «Ha già pagato un prezzo altissimo per una gestione non ottimale dell’emergenza, è veramente strano che la regione decida di non rispettare le evidenze scientifiche per evitare ulteriori danni alla popolazione», dice in un’intervista al Messaggero. «Proprio chi si è trovato in forte difficoltà dovrebbe sapere cosa accade quando non si seguono le regole di prevenzione», continua. E ribadisce che il virus circola ancora: «In Italia ci sono più di 700 focolai».

Il consulente del ministero fa l’esempio degli altri Stati europei dove i contagi sono tornati ad aumentare: «Questi Paesi hanno abbassato la guardia e ne stanno pagando il prezzo. Noi non possiamo permettercelo». Per questo ribadisce l’importanza del distanziamento, soprattutto sui trasporti pubblici. Abolire il distanziamento, secondo il medico, è «ingiusto nei confronti dei cittadini. Così si contraddice un’evidenza tecnica e non so se anche giuridica, visto che si mette a rischio la salute dei viaggiatori e del personale di servizio». Dunque il consulente invita i governatori a ripensarci perché «un’ordinanza regionale non dovrebbe poter scavalcare la decisione di un ministro».

L’assessora della Lombardia: «Non siamo incoscienti»

Dall’altro lato, invece, la Lombardia sembra essere ferma nella sua decisione. A parlare come rappresentante della Regione, l’assessora ai Trasporti, Claudia Terzi. «La nostra ordinanza si basa su profonde valutazioni anche con la parte sanitaria. Era necessaria anche per coordinarci con le altre Regioni del Centro-nord sul trasporto pubblico in un momento delicato in cui il turismo si muove tra i nostri territori», afferma Terzi in un’intervista a la Repubblica. Secondo l’assessora, la decisione è stata presa anche alla luce di «confortanti dati epidemiologici». Difende la scelta, che è stata «molto ponderata». E chiede al governo di fare chiarezza sul nodo dei trasporti in particolare in vista della riapertura delle scuole.

