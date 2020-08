Speranza in Senato: «Situazione in Italia migliore di altri Stati, ma serve massima cautela» – La diretta

È in corso nell’aula di Palazzo Madama l’informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure adottate dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. «I dati ci dicono che la curva nonostante le riaperture si è piegata e da qualche settimana siamo in fase di stabilità – ha osservato il ministro -, il virus ancora circola ma la prevenzione ci consente di poter intervenire. Il sistema di monitoraggio è stato uno dei punti che ci ha consentito di gestire l’epidemia».

In Italia 5,2 casi per 100mila abitanti, dato più basso in Europa

Il ministro ha poi osservato come al momento la situazione italiana sia migliore rispetto ad altri Paesi: «Il contesto è tutt’altro che semplice perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile, con oltre 700mila decessi, e anche in Ue la situazione è tutt’altro che tranquilla».

«In Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti», ha detto Speranza, osservando come questo sia il dato «più basso in Europa». «L’Italia – ha aggiunto – è messa meglio per la situazione epidemica e questo è un risultato di tutto il Servizio sanitario nazionale e del comportamento dei nostri concittadini. Nessuno aveva un manuale di istruzioni eppure le istituzioni repubblicane hanno retto. I dati ci dicono che stiamo molto meglio, ma non credo che la battaglia sia vinta e non possiamo ancora ritenerci al sicuro. Dobbiamo tenere alta la guardia», ha avvertito il ministro.

Speranza ha poi annunciato che, con il prossimo Dpcm, ci saranno altre riaperture. «L’idea – ha detto – è far ripartire attività fieristiche e navi da crociera». Spazio poi alle misure del Decreto agosto, per il quale Speranza ha informato l’Aula di aver «proposto che dentro il decreto si individuino risorse, per mezzo miliardo di euro, per un piano straordinario perché il Servizio sanitario nazionale possa, nei prossimi mesi, recuperare visite e controlli persi».

Il 2,5% degli italiani ha incontrato il virus

Punto della situazione poi sull’indagine sierologica che si è appena conclusa: «Il 2,5% degli italiani ha incontrato il virus e maturato anticorpi», ha detto il ministro, osservando come il dato rilevante sia «la distinzione geografica». La Regione più colpita risulta essere «la Lombardia con il 7,5%, mentre nessuna Regione del sud raggiunge l’1%: questo dato ci dice – ha proseguito Speranza – che il rigore delle misure messe in campo ha consentito di fermare il virus nelle aree geografiche dove l’impatto è stato più duro».

