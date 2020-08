Chi sono Elena Murelli e Andrea Dara, i leghisti sospesi per aver incassato il bonus da 600 euro

Lui è un imprenditore del tessile e abbigliamento, licenza media e ben 104.324 euro di reddito dichiarato nel 2019. Lei, invece, è una consulente di finanziamenti europei, anche lei con un reddito di tutto rispetto: 106.309 solo nel 2019. Si chiamano Elena Murelli e Andrea Dara e sono i primi due deputati usciti allo scoperto: avrebbero intascato i 600 euro di bonus Inps destinati alle partita Iva in difficoltà. Sono entrambi della Lega.

Elena Murelli, 45 anni

Elena Murelli, 45 anni, volto pulito, sorridente, porta avanti lo slogan “la rivoluzione del buonsenso”. Su Facebook se la prende con gli immigrati positivi al Covid, con quelli che scappano dalla guerra ma «arrivano con il cane e la pancia a farsi mantenere» e anche con la comunità lgbtq+ («Mi viene il vomito al solo pensare di leggere libri che non ammettono più la distinzione tra maschile e femminile. La lingua italiana è bella perché varia e non perché è di regime Lgbtq+» scrive). Si dice contraria al dl Zan contro l’omofobia e parla di «governo ladro», dà degli «incapaci» a Conte e Gualtieri ma poi intasca il bonus di 600 euro. Impossibile dimenticare quando la deputata diceva in Parlamento: «Abbiamo dovuto accettare l’elemosina dei 600 euro».

Piacentina, ha da poco compiuto 45 anni (è nata il 29 luglio 1975). Laureata in economia e commercio, master in gestione dell’economia di rete, è una consulente in finanziamenti europei ma anche docente a contratto all’Università Cattolica. Dal 2001 è tra le fila della Lega: si divide tra il consiglio comunale di Podenzano e la Camera a partire dal 2018. Tra i provvedimenti che ha proposto, da prima firmataria, si segnalano uno sulle modifiche alla struttura organizzativa di Inps e Inail e l’alto per modificare il decreto sull’esclusione dei condannati per gravi delitti dal beneficio del reddito di cittadinanza.

Andrea Dara, 41 anni

Dara, invece, si è occupato della proposta di legge sulla chiusura domenicale dei negozi, ha già fatto il consigliere comunale a Castiglione delle Stiviere, e il suo “pallino” sembravano essere i migranti. Per la gestione dell’immigrazione, infatti, più volte se l’è presa con il governo definendolo «clandestino». Il nostro Paese, così facendo, sarebbe diventato una «barzelletta», aggiungeva. Adesso, però, l’Italia rischia di diventarlo davvero. Però per questo scandalo. Su Facebook, inoltre, se la prendeva (giustamente) con i “furbetti” dei rifiuti e citava Paolo Borsellino. In Parlamento criticava il decreto rilancio: «Prendo in prestito il post di un normale cittadino che dice così “Dopo tutto questo gran parlare di miliardi, adesso mancano solo i soldi”».

Nato a Castel Goffredo in provincia di Mantova il 1979, Dara gestisce una piccola azienda nel settore tessile e abbigliamento. Eletto nella circoscrizione Lombardia, nel 2019 ha dichiarato redditi per oltre 100mila euro. È stato consigliere comunale e vicesindaco di Castiglione delle Stiviere fino alla sua elezione alla Camera.

