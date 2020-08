Coronavirus, maggioranza allo scontro sul vaccino obbligatorio. Renzi insiste, Speranza: «Prematuro parlarne adesso»

In vista dell’autunno e nell’incertezza di una seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Italia, si accende il dibattito interno alla maggioranza sull’obbligatorietà del vaccino (quando ci sarà). E anche su questo tema, manco a dirlo, emergono all’interno dell’esecutivo sensibilità diverse. «La questione obbligatorietà oggi è prematura», ha detto a la Stampa il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha osservato anche come «le dosi non arriveranno tutte assieme. Speriamo che le prime arrivino già a fine anno. Quando avremo le dosi disponibili saranno poche e

andranno in primis a operatori sanitari e anziani fragili».

Renzi: «Nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax»

Parole che suonano come una risposta al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che dopo essersi espresso in favore dell’obbligatorietà in una intervista al Corriere della Sera, ha ribadito il concetto nella sua ultima e-news: «Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere OBBLIGATORIO per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio!». Renzi ha poi annunciato il lancio di una raccolta firme «affinché più persone possibili facciano pressione sul governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax».

Anche la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti di Italia Viva, si è espressa a favore dell’obbligatorietà: «Il nostro Paese è all’avanguardia nella ricerca, possiamo dimostrare di esserlo anche nella generosità e nella cura reciproca. Il vaccino anti-Covid è il modo che abbiamo per continuare a prenderci cura degli altri e a proteggere le persone che amiamo», ha scritto in un post su Facebook, dove ha rilanciato la raccolta firme in corso.

Frenata dal presidente del Consiglio

A stimolare la netta presa di posizione dei renziani è stata la linea morbida manifestata, domenica scorsa, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «No, non ritengo debba essere reso obbligatorio ma sicuramente sarà messo a disposizione della popolazione», ha risposto il premier a una domanda sul tema, mentre era ospite a Ceglie Messapica di un evento organizzato da Affaritaliani.

E mentre all’interno della maggioranza la frattura sembra riguardare, al momento, solo Italia Viva, dall’altra parte dell’emiciclo parlamentare arriva il sostegno alla causa renziana della vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli: «Sono assolutamente favorevole all’obbligatorietà visto che si tratta di tutelare la salute pubblica – ha spiegato in una nota -. Grazie a campagne vaccinali obbligatorie oggi non abbiamo più poliomielite, vaiolo, difterite».

Dibattito anche nel mondo scientifico

Ma non sono soltanto la politica e la maggioranza a dividersi sul tema. Anche tra gli esperti i pareri non sono unanimi. «Sono d’accordo sull’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, credo che la misura sia necessaria vista l’urgenza che avvertiamo tutti di arrivare all’obiettivo. Ma attenzione che non ci siano scorciatoie», ha avvertito il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, intervistato da Open. Fabrizio Pregliasco, direttore

sanitario dell’Irccs Galeazzi, ha definito l’obbligo vaccinale come «utile», senza però escludere che la via meno impositiva e drastica della raccomandazione possa comunque essere attuabile. E per la non obbligatorietà potrebbe anche esprimersi, se interpellato in modo specifico sulla questione, il Comitato tecnico scientifico, all’interno del quale i pareri sembrerebbero procedere verso la direzione della non imposizione.

