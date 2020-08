Coronavirus, più di 770mila morti nel mondo. In Arizona un distretto rimanda la riapertura delle scuole: mancano gli insegnanti, troppi permessi

Negli Stati Uniti continua la protesta degli insegnanti che non si sentono sicuri a tornare alla scuola in presenza

Nel mondo i morti per Coronavirus sono più di 770mila (771.063), le persone contagiate sono 21.394.639, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 5.360.277 casi e 169.481 vittime.

Ansa | Protesta degli insegnanti e degli studenti contro la riapertura delle scuole, New York, Usa

Negli Stati Uniti i morti hanno superato i 169mila, +1052 rispetto al conteggio di ieri, mentre i contagiati sono più di 5,3 milioni (48.701 più di ieri). Nel Paese continua la protesta degli insegnanti che si oppongono alla riapertura delle scuole in presenza perché ritengono che non ci siano le condizioni di sicurezza adeguate visto l’andamento dei contagi negli Usa.

Alcuni docenti, per protesta, hanno mostrato cartelloni dei loro testamenti. Mentre nel distretto J.O. Combs in Arizona l’apertura delle scuole verrà rimandata perché troppi docenti hanno già chiesto giorni di permesso. «Abbiamo ricevuto un alto volume di richieste di giorni di permesso per lunedì. Ciò significa che non si sentono sicuri all’idea di ritornare in classe», ha scritto il sovrintendente del distretto scolastico in una nota.

