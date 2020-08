Coronavirus, in Lombardia ancora nessun decesso. Aumentano leggermente i nuovi positivi: +50 (ieri +43) su 5.500 tamponi

Il bollettino del 18 agosto

Salgono leggermente i casi di Coronavirus in Lombardia. Dopo i 43 di ieri, 17 agosto, oggi se ne registrano +50 (6 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici). Anche oggi, come ieri, nessun decesso è stato segnalato in nessuna delle province. Due giorni fa, invece, i decessi erano stati 3. Il totale delle vittime è ora di 16.840. I ricoverati sono 150 (+3 rispetto a ieri). In terapia intensiva, invece, ci sono 14 persone, esattamente come ieri.

I dimessi, oggi 16 luglio, sono 1.303 mentre i guariti 74.016. Nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +5.548, tamponi contro i +4.174 di ieri per un totale di 1.423.476 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano segnalati +15 casi, di cui 7 in città. Sale Bergamo: +13.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+15) di cui +7 a Milano città

(+15) di cui +7 a Bergamo (+13)

(+13) Cremona (0)

(0) Brescia (+4)

(+4) Mantova (+6)

(+6) Varese (0)

(0) Como (+4)

(+4) Monza e Brianza (+4)

(+4) Lodi (0)

(0) Sondrio (0)

(0) Pavia (+3)

(+3) Lecco (0)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: