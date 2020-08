Scuola, conclusa la riunione del Cts: obbligo di mascherina in classe sopra i 6 anni. Dal 7 settembre al via la distribuzione del banchi

Si è conclusa la prima di una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) sul rientro a scuola. Come anticipato nel pomeriggio dal coordinatore Agostino Miozzo, il Cts torna, almeno sulle mascherine, a quella che era stata la sua prima valutazione: bambini e ragazzi sopra i sei anni dovranno usare la mascherina in classe, a prescindere dai banchi e dal metro di distanza.

«Ci saranno delle condizioni particolari – aveva spiegato Miozzo – come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non utente, per un bambino con delle difficoltà neurologiche o psicologiche. Ci saranno dei momenti del contesto locale e specifico che saranno di volta in volta valutati». Sarà consentito abbassare la mascherina, inoltre, durante una interrogazione, a mensa o mentre si farà ginnastica.

Affrontare i focolai

Il Comitato ha poi esaminato il documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, che fornisce della linee guida per gestire i casi di contagio. «Sicuramente ci saranno – aveva detto Miozzo a SkyTg24 -. Abbiamo 8 milioni di studenti e due milioni di persone che lavorano. Questo è quasi una certezza».

Il caso positivo, comunque, non comporterà in automatico la chiusura delle scuole di un paese, della regione o della provincia, ma bisognerà «di volta in volta esaminare il contesto con Asl e presidi, la specifica situazione e se necessario mettere in quarantena una classe o se necessario mettere in quarantena l’intera scuola». «Questo sarà discusso con le strutture sanitarie locali e con il dirigente didattico e di volta in volta verrà studiata la soluzione più opportuna».

Questione banchi

Comincerà tra il 7 e l’8 settembre la distribuzione dei banchi singoli nelle scuole. La distribuzione dei circa 2,5 milioni di banchi, di cui 1,5 a rotelle, continuerà poi per tutto il mese di ottobre. Le imprese vincitrici del bando (11 in tutto) che non rispetteranno i tempi di consegna entro ottobre, però, andranno incontro a delle sanzioni. Al momento, comunque, non ci dovrebbero essere segnali espliciti di sforamento delle tempistiche stabilite.

Quali istituti avranno la priorità non è ancora chiaro. La ministra Lucia Azzolina ha convocato per la sera di oggi, 19 agosto, un incontro con il commissario Domenico Arcuri, i sindacati, i presidi e gli enti locali, con oggetto «Criteri e priorità nella distribuzione dei banchi alle regioni». Lo scopo è quello di capire, tra le altre cose, se bisognerà inviare i banchi prima agli istituti nelle aree più colpite o a quelli più in difficoltà.

Screening sierologico

Per quanto riguarda lo screening sierologico che partirà dal 24 agosto, sarebbero già 2 milioni i test consegnati alle Regioni per la somministrazione a insegnanti e personale non docente di tutte le scuole, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sui test, però, i sindacati sono sul piede di guerra: «Il ministero della Salute dice che se ne occuperanno le Asl e i medici di famiglia, mentre di fatto le Asl stanno demandando alle scuole l’onere di gestire in proprio la prenotazione dei test sierologici», ha accusato Roberta Fanfarillo, alla guida dei dirigenti scolastici per la Flc Cgil.

Polemiche anche dal Sindacato dei medici italiani (Smi) che, pur concordando con i test sierologici al personale della scuola negli studi dei medici di famiglia, chiede che avvengano solo su base volontaria da parte di questi ultimi.

Leggi anche: