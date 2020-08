Il progetto del principe Harry e di Meghan Markle: una serie tv per conquistare Hollywood

Quando un mese fa il Principe Harry e la moglie Meghan Markle si sono trasferiti in una villa a Montecito, a circa 150 chilometri a Nord di Los Angeles, probabilmente era già nell’aria l’idea di tentare la carriera nel mondo del cinema. In quella zona, una Mecca per le star hollywoodiane, abitano ad esempio Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ed Ellen DeGeneres. Così, dopo aver abbandonato la vita da Reali nel Regno Unito, i due «vogliono diventare i royal di Hollywood».

A rivelarlo è il giornale Variety. A quanto pare il principe e l’ex attrice stanno sottoponendo «un progetto top secret ai dirigenti di varie società di media tra cui la Nbc Universal», scrive la testata americana. I due avrebbero incontrato, per quanto riguarda l’Nbc, il presidente in persona, Bonnie Hammer, che Meghan conosce dai temi in cui recitava in Suits.

Stando alla indiscrezioni, però, la coppia non avrebbe intenzione di entrare a far parte del mondo di Hollywood da attori: nei progetti di Harry e Meghan ci sarebbe la carriera da produttori. Si vocifera che il progetto potrebbe essere una serie tv basata sulla loro storia personale. Qualcuno avrebbe anticipato già il titolo: True Life, I’m an ex royal.

