Navalny trasferito in Germania, la portavoce dell’oppositore di Putin: «È il primo passo per salvargli la vita»

Sarà curato in Germania Aleksei Nalvany, l’avvocato e oppositore del presidente russo Vladimir Putin che era stato ricoverato in coma a Omsk, in Siberia, per un sospetto avvelenamento. Secondo il racconto sui social della portavoce Kira Yarmysh, questa notte Navalny è stato «caricato su un’ambulanza e portato all’aeroporto», un trasferimento «in segreto» che ha colto di sorpresa la portavoce che si trovava in ospedale.

Dall’aeroporto di Omsk è quindi partito un volo diretto a Berlino messo a disposizione da una ong tedesca già da ieri, 21 agosto. L’eliambulanza ha atteso oltre 17 ore l’arrivo di Navalny, dopo che i medici russi si erano opposti al trasferimento dell’attivista. A bordo dell’aereo con Navalny c’è sua moglie Yulia, che aveva chiesto con una lettera al Cremlino di dar il via libera al trasferimento per riuscire a curarlo.

L’aereo è decollato alle 20 in Siberia, le 4 in Italia, con circa due ore di ritardo: «Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato – ha scritto su Twitter la portavoce Kira Yarmish – La lotta per la vita e la salute di Aleksei è appena iniziata e c’è ancora molto da fare, ma almeno il primo passo è stato fatto»· Sulla pista, oltre ai medici russi e tedeschi, c’erano addetti alla sicurezza aeroportuale e giornalisti dell’emittente di Stato Russia 1 con una telecamera.

