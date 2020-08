Viviana Parisi, finita l’autopsia sul corpo di Gioele: ci sono morsi di animali selvatici. Riprende quota l’ipotesi della morte per incidente stradale

L’impatto con il furgone avrebbe causato la morte del piccolo. Così Viviana, in preda al panico, sarebbe fuggita per le campagne di Caronia. Così sarebbe morto Gioele

Il corpo di Gioele – sparito nelle campagne di Caronia (Messina) insieme alla madre, Viviana Parisi, lo scorso 3 agosto, subito dopo un incidente stradale – non ha dato le risposte sperate. Il suo cadavere, infatti, risulta essere «abbastanza compromesso», come dichiarato da Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia di Daniele Mondello all’uscita dalla camera mortuaria dove oggi si è tenuta l’autopsia sul corpo del piccolo, trovato ormai privo di vita dopo giorni e giorni di ricerche.

A seguito di accertamenti irripetibili eseguiti oggi sull’Opel Corsa di Viviana Parisi dalla polizia scientifica di Palermo è emerso che Gioele potrebbe essere rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale sulla A20.

Tutti i dubbi sulla morte di Gioele

Sul corpo sono state rivenute lesioni da macro fauna, ovvero morsi di animali selvatici. Si tratta quasi certamente di un’azione successiva, ovvero quando il bimbo era già morto. Non si può nemmeno dire se Gioele sia deceduto nel luogo in cui è stato ritrovato. La Procura, infatti, dovrà stabilire il luogo e la data del decesso, elementi fondamentali per provare a fare chiarezza sulla morte di Viviana e di suo figlio Gioele. Prima dell’autopsia, è stata eseguita una Tac che ha permesso di individuare sul corpicino di Gioele anche delle pietruzze, utili per stabilire luogo e data della morte.

Cosa è successo dopo l’incidente? Gioele era ancora vivo oppure, a seguito dell’impatto con il furgoncino, è rimasto gravemente ferito? L’ipotesi più accreditata è quella che la madre, in preda al panico, sia fuggita dall’auto e poi si sia suicidata lanciandosi dal traliccio. Non è chiaro, però, come sia deceduto il bimbo. Se fosse già morto o se, invece, poteva essere salvato. La Procura di Patti non esclude nessuna pista. Dall’incidente finito in tragedia – con Viviana che cade dal traliccio e il piccolo che rimane da solo nelle campagne di Caronia – a Viviana che uccide il piccolo per poi togliersi la vita.

La polemica sulle ricerche

Quello che fa discutere, invece, è il modo in cui sono state condotte le ricerche. Com’è possibile che dopo 15 giorni sia stato necessario l’intervento di un ex carabiniere per trovare il bimbo? Un volontario armato (solo) di falce contro i droni e i cani molecolari di cui si sono avvalsi i ricercatori. E non è finita più: le immagini, girate col drone all’indomani della scomparsa, mostrerebbero chiaramente il corpo della donna nel luogo in cui poi è stato ritrovato quattro giorni dopo. Com’è possibile che nessuno se ne sia accorto prima? Il corpo di Viviana, a questo punto, poteva essere trovato all’indomani della tragedia. E se Gioele fosse stato ancora vivo (dal momento che sulle immagini non c’è traccia di lui)?

Foto in copertina di repertorio: ANSA/CARMELO IMBESI

Leggi anche: