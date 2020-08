Boom di casi nelle ultime 24 ore: 162 nel Lazio (121 solo a Roma) e 161 in Toscana. La causa? I rientri

Aumentano i casi di Coronavirus in Italia – sono +1.367 nelle ultime 24 ore – e tra le regioni più colpite, subito dopo la Lombardia, spiccano la Toscana e il Lazio che hanno registrato rispettivamente +161 e +162 nuovi casi di positività al virus rispetto a ieri. La maggior parte è legata ai rientri dopo le ferie.

Toscana

L’aumento di casi in Toscana può essere attribuito in gran parte ai ritorni dalle ferie: dei 161 casi registrati da ieri, ben 102 sono di persone che rientravano da fuori – 82 dall’estero e 21 da altre regioni. Tra gli 81 rientri dall’estero, 69 sono per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). Significativa anche l’età media: 36 anni. Soltanto il 3% delle persone risultate positive ha più di 65 anni. Unico dato positivo: il 75% è risultato asintomatico e il 19% pauci-sintomatico, ovvero con pochi sintomi, anche se naturalmente non vuol dire che non sono contagiosi.

Lazio

Anche nel Lazio, dove sono stati registrati 162 casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore, l’aumento dei casi può essere attribuito in parte ai rientri da fuori, in particolare modo dalla Sardegna da cui proviene il 45% dei casi. La maggior parte dei nuovi positivi è concentrata su Roma: +121.

Anche qui, i nuovi contagi appaiono legati ai rientri dall’estero: 35 su un totale di 37 nell’Asl Roma 1, mentre sono 22 su un totale di 42 nell’Asl Roma 2, di cui 8 dalla Sardegna, 3 dalla Sicilia, 2 dalla Croazia e 2 dalla Grecia. Nell’Asl Roma 3 sono invece 35 i casi positivi tra chi rientra su un totale di 42, di cui 31 provengono dalla Sardegna, 2 da Ibiza (Spagna), 1 dalla Grecia e 1 dall’Olanda. Stesso scenario nella Asl di Roma 4 – su 4 casi, 3 sono legati alla Sardegna – e quella di Roma 6 – 16 casi di cui 7 legati alla Sardegna. Nell’Asl di Roma 5 invece, sono 5 i casi di cui 1 solo è legato alla Sardegna.

