Scuola, lo scontro Stato-regioni sulle mascherine allontana l’accordo. Si media sui trasporti. De Micheli: «Aspettiamo proposte dai governatori»

In corso il vertice in videoconferenza sul rientro a scuola. Intanto Speranza fa sapere che per la gestione dei casi varrà il documento dell’Iss

Settimana di incontri cruciali sulla scuola. Il governo accelera sulle linee guida per la riapertura: oggi, 26 agosto, i ministri Francesco Boccia (Affari Regionali), Lucia Azzolina (Istruzione), Roberto Speranza (Salute) e Paola De Micheli (Trasporti) si sono riuniti in videoconferenza con le Regioni e gli enti locali. All’incontro partecipano anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il commissario Domenico Arcuri e il coordinatore del Cts Agostino Miozzo.

Per i comuni sono presenti il presidente dell’Anci Antonio Decaro e per le province il presidente Upi Michele de Pascale. Dalle giunte regionali, invece, ci sono Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia), Marco Marsilio (Abruzzo), Donato Toma (Molise) e Arno Kompatscher (Trentino Alto Adige).

Il nodo trasporti

Quello dei trasporti è uno dei temi più caldi, nonché il più lontano dall’essere sciolto. Con 8 milioni di studenti che si apprestano a ritornare a scuola, come gestire la mobilità è una questione dirimente. Ieri, 25 agosto, il ministero dei Trasporti aveva diffuso le prime linee guida: bus pieni solo per un tragitto di massimo 15 minuti e distanziamento ridotto solo tra membri della stessa famiglia.

Durante il vertice arriva il primo passo indietro del governo, almeno lato Trasporti: dopo un confronto serrato, la ministra De Micheli ha dichiarato che sarebbe disponibile a eventuali deroghe sul tema. Si è concordato quindi che le Regioni presenteranno delle proposte sulla gestione delle ore di punta. Rimarrebbe più cauto, invece, il ministro Speranza, che rimarrebbe fermo sulle indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Il Cts, dal canto suo, non ha intenzione stavolta di scendere a compromessi sul metro di distanza: lunedì 24 agosto, in una riunione con le regioni, ha ribadito che sarà possibile essere più vicini solo in caso di divisori installati sui mezzi. Di questa ipotesi però non si hanno ancora i dettagli dal Ministero, e per le Regioni resta un problema non da poco: con la metà dei posti occupabili, rischiano di non esserci abbastanza mezzi per portare tutti gli studenti in orario. Trovare risorse per implementare il sistema dei trasporti entro l’inizio di settembre è una «missione impossibile».

Ok al protocollo sulla gestione dei casi

Tanti gli altri nodi da sciogliere: su tutti la stesura di un protocollo unico per la gestione di eventuali casi o focolai da Coronavirus negli istituti e la questione dei trasporti. Intanto, fonti dell’Ansa fanno sapere che sul primo punto Speranza sarebbe orientato a far valere le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità. «Il documento è robusto e strutturato – ha detto il ministro- e vale come protocollo condiviso da adottare in tutto il Paese». Probabilmente, ha aggiunto, il testo sarà arricchito con il passare dei giorni, come fosse un «vademecum da aggiornare con l’esperienza sul campo».

Sul punto si è trovato d’accordo anche Bonaccini, ma servirà l’ok di tutte le altre giunte domani, 27 agosto, quando ci sarà la conferenza delle Regioni. “Domani è convocata una Conferenza delle Regioni per il documento che l’Iss ci ha inviato rispetto alla gestione dei casi”, ha dichiarato Bonaccini al termine del vertice. «Entro sera mi auguro di trovare un accordo con il governo».

Lo scontro su mascherine e misurazione della temperatura

Alcune regioni, su tutte Veneto e Liguria, tengono il punto sull’obbligo di mascherina durante le lezioni (anche qualora non venisse rispettato il metro di distanza). Mentre il Cts – che ha già allentato le indicazioni sul distanziamento – ha consigliato di farle indossare, il presidente della Liguria Giovanni Toti aveva definito in mattinata «poco proponibile tenere i bambini seduti con una mascherina per molte ore». Giorni fa, anche dalla giunta veneta era arrivata la stessa obiezione.

Scontri anche sul fronte della misurazione della temperatura. Per ora, l’orientamento del governo è stato quello di un controllo domestico, affidato ai genitori. Già oggi, nelle ore cruciali del vertice, il viceministro Pierpaolo Sileri ha aperto alla possibilità di collocare termoscanner fuori dagli istituti. Su questo ha parlato ancora Toti, definendola una «regola impraticabile» come quelle sui trasporti e sui banchi.

Banchi e dpi

Il commissario Arcuri ha fatto sapere durante il vertice che venerdì 28 agosto inizierà la distribuzione dei banchi monoposto nelle scuole. Oggi stesso, invece, inizierà il rifornimento di mascherine e gel nei vari istituti.

