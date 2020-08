Billionaire, il viceministro Sileri: «Nomi falsi all’ingresso? La procura aprirà un’inchiesta»

«Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri». A intervenire sull’episodio del Billionaire è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, dopo le rivelazioni di questa mattina del Fatto Quotidiano, secondo cui nessun cliente entrato in contatto con Flavio Briatore – risultato positivo – e il suo staff sarebbe stato ancora rintracciato.

«Gli ospiti del locale sembra avessero dato nomi falsi. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito», aggiunge Sileri che annuncia: «La Procura aprirà un’inchiesta su questo». Una delle maggiori preoccupazioni di Marcello Acciaro dell’Unità anti-Covid del Nord Sardegna, è che qualche ospite del locale pur avendo la febbre sia andato a passare le serate in altre discoteche.

