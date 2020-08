Il discorso di Mike Pence alla convention repubblicana: «Abbiamo bisogno di altri 4 anni di Trump alla Casa Bianca» – Il video

«Abbiamo bisogno di altri 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca». È questo il messaggio che h voluto lanciare il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. alla convention repubblicana dal Fort McHenry, Baltimora. «Make America great again, again» («Rendiamo grande l’America di nuovo, di nuovo»), ha aggiunto Pence nel suo speech. Una citazione dello slogan di quattro anni fa. Peccato che allora il riferimento era a “rifare” l’America dopo otto anni di opposizione, non dopo quattro di amministrazione del repubblicano Trump.

«Non sarete al sicuro nell’America di Joe Biden», aggiunge Pence nel corso del suo discorso, riferendosi a quanto sta accadendo in questo periodo negli Stati Uniti e alle proteste sulla scia della morte di George Floyd prima e del ferimento incredibile e insensato del 29enne afroamericano Jacob Blake con sette colpi di pistola da parte di un poliziotto.

Proteste in cui ci sono stati morti (due manifestanti antirazzisti per la cui morte è in carcere un 17enne suprematista bianco) e feriti. Al riferimento alle violenze fatto alla convention Repubblicana ha già risposto con parole nette Doc Rivers, allenatore dei Los Angeles Clippers: «Sentite Donald Trump e tutti quelli che parlano di paura, ma siamo noi quelli che vengono uccisi», dice il coach. «Siamo noi quelli che vengono colpiti, siamo noi quelli a cui viene negato di vivere in certe comunità. Siamo stati impiccati, ci hanno sparato, e continuiamo a sentire parlare di paura è incredibile, perché amiamo questo Paese, ma questo Paese non ricambia».

Editing video: Vincenzo Monaco

