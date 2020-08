Scuola, accordo raggiunto sui trasporti: sì all’aumento fino all’80% della capienza in tutte le fasce orarie

La capienza sui mezzi di trasporto pubblico sarà alzata all’80%. Le Regioni hanno ottenuto dal Ministero dei Trasporti l’aumento della percentuale per il riempimento dei mezzi – caro soprattutto alle giunte di centrodestra, quali Liguria, Veneto e Lombardia. L’incremento del numero di posti occupabili (attualmente al 50%) riguarderà tutte le fasce orarie e non solo quelle di punta in cui dovrebbero muoversi gli studenti per il rientro a scuola di settembre.

In mattinata, la ministra Paola De Micheli aveva già inviato un documento nel quale apriva, in linea anche con le aperture del Comitato tecnico scientifico, alla cifra indicata dalle Regioni. Ora, il nodo della riunione Unificata delle 19:00 con il governo è stato quello degli emendamenti proposti dalla Commissione tecnica dei trasporti, coordinata dalla Campania: che l’aumento valga per tutti i mezzi di trasporto urbano, extraurbano e per il servizio ferroviario regionale – quindi non solo per gli scuolabus o le tratte dedicate alla mobilità scolastica -, e che lo Stato si impegni a risolvere il problema del restante 20% di capienza.

Le Regioni, infatti, chiedono un’autorizzazione a stipulare contratti integrativi oltre a quelli già in essere per mettere in campo dei servizi aggiuntivi in termini di mobilità. E che lo Stato, inoltre, si impegni a finanziarli. Se il vertice di stasera metterà il bollino sulle richieste («chiuse e indiscutibili», come dicono dalla Lombardia), sarà una vittoria su tutti i fronti delle giunte.

Per quanto riguarda la Lombardia, un’ordinanza del 31 luglio aveva già consentito per i servizi di trasporto pubblico l’occupazione del 100% dei posti seduti, e dal 25% al 50% dei posti in piedi a seconda dei vari trasporti. Secondo l’assessorato della Regione, è probabile che su questo fronte si adegueranno alle prossime linee guida nazionali.

