Bassetti contro i no vax: «Ce ne sono anche nel governo, cosa faranno con il Coronavirus?»

Prima osannato dai negazionisti e dai no vax per aver espresso dubbi sull’attuale gravità della pandemia da Coronavirus, poi finito sotto attacco perché difende i vaccini, anche quelli per l’influenza stagionale, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, torna a dire la sua. Difendendo i vaccini: «Pericoloso quello che sta succedendo nel nostro paese anche a livello governativo, ci sono delle posizioni espresse da alcuni politici al governo contro i vaccini», ha detto a Radio 24.

«Sono curioso di vedere come si comporterà una certa parte politica in autunno e quando avremo il vaccino per il Covid» ha detto ancora il ricercatore, parlando poi di come sia finito oggetto dell’odio sui social: «Ho ricevuto attacchi semplicemente dicendo che bisogna vaccinare i bambini che vanno a scuola e controllare la copertura degli insegnanti su tutte le malattie che circolano nelle scuole. Ho detto che bisogna vaccinarsi per evitare che il virus dell’influenza colpisca insieme al Covid, cose che in altri paesi sono normalità e nel nostro paese purtroppo no».

