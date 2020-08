Coronavirus. Bassetti promuove il vaccino antinfluenzale, i negazionisti e NoVax lo ripudiano: «Venduto!»

I complottisti non perdonano i «tradimenti», anche per quei «rapporti d’amore» mai esistiti ed esistenti solo nella loro testa. In questi giorni c’è stata una rottura, un enorme cuore infranto, a causa di un post Facebook pubblicato dal Dott. Matteo Bassetti che negli ultimi mesi era stato scelto dai gruppi negazionisti del nuovo Coronavirus, come una sorta di paladino per la loro causa, soprattutto da utilizzare per la propria propaganda viste le sue posizioni critiche verso i loro antagonisti. Che cos’ha scritto di così grave? Che tutti dovranno vaccinarsi, nessuno escluso!

Per non mettere in difficoltà i medici nel dover affrontare la prossima influenza stagionale, che per quanto riguarda i sintomi potrebbero far pensare alla Covid-19, secondo Bassetti per il prossimo periodo autunno-inverno bisognerà «vaccinarsi per influenza. Tutti senza nessuna eccezione». Parole grosse per NoVax, complottisti e negazionisti della pandemia.

«Che delusione anche lei con questo vaccino!» scrive Serena, una dei tanti che commentano contrari al vaccino. Alcuni sferrano anche qualche perla della cosiddetta «conoscenza NoVax», come ad esempio la fantomatica storia dei vaccini che indeboliscono il sistema immunitario:

Manuela: «Dovreste dare consigli su come rafforzare il sistema immunitario, non consigliare vaccini che potrebbero indebolirlo» Mary: «Caro prof resto allibita da queste affermazioni, detto da lei chiunque abbia fatto l’antinfluenzale ho l’ha presa in forma grave, o ci ha lasciato la vita tra cui mia suocera, inoltre non mi fido più di questo maledetto vaccino dato che sono stata malissimo a mai più» (sic ndr) Manuela: «Eh no se inizia anche lei con il vaccino antinfluenzale no eh, mai presa una influenza in vita mia, non sono no vax, ma fatti alla cavolo anche no»

Nulla potrà, ormai, il Dott. Bassetti contro coloro che dubiteranno di lui a seguito di questa sua presa di posizione. C’è chi domanda già se ci guadagna qualcosa e chi afferma che sia una mossa per far aumentare i «casi di Covid-19», ed è, probabilmente, soltanto l’inizio degli attacchi che potrà subire:

Lori: «Mi piacerebbe sapere quanto ci guadagnate a far vaccinare tutti ?? Perché di questo si tratta e non di altro.» Floriana: «Perfetto!!! Il vaccino antinfluenzale provocherà l’influenza e ci diranno che si tratta di covid….che geni!!!!!» Silvio: «A questo punto credo che la vaccinazione faceva parte del progetto iniziale, e che ognuno abbia recitato un copione… Non mi ha mai convinto prof, e comunque il vaccino fatevelo voi attori, noi continueremo a fare gli spettatori!» Roberto: «Venduto anche lei Bassetti come la Capua? Non la seguirò più, mi ha deluso. Ora si spiega tutto» Roberto: «Se un medico illuminato come lei propone di vaccinarsi per l’influenza non ci siamo. Test su tutti i politici e poi forse, per chi vuole, vaccinazioni per la gente.»

Nel post interviene anche Roberto Burioni, a sostegno di Bassetti, che conosce molto bene il mondo dei NoVax e dei loro comportamenti:

Da diverso tempo non parlo più di vaccini e mi risveglia una certa nostalgia l’affollamento dei somari che, in un italiano claudicante, dicono al Prof. Bassetti (ordinario di Malattie Infettive) di “essere contrari al vaccino antinfuenzale” come se un matematico avesse bisogno dell’approvazione di uno che ha ripetuto tre volte la terza elementare per dire che due più due fa quattro. Speravo che gli antivaccinisti si sarebbero convinti vedendo la tragedia di una malattia infettiva senza il vaccino invece sono molto più cretini del previsto, e questo non è accaduto.

La guerra dei negazionisti e dei NoVax contro Bassetti non si ferma al post dei vaccini, continua anche in quello dove indossa una mascherina:

Daniele: «Quindi lei è d’accordo a iniettare nel corpo 10/12 vaccini più antinfluenzali???? Ha letto il rapporto della commissione medica istituita dall’osservatorio militare al cui capo vi era il grande professor Nobili. Chieda informazioni alla dottoressa Bolgan. Troppi vaccini sono guai» Sabrina: «Insiste troppo sui vaccini! Dubito che la sua famiglia abbia fatto tutti i vaccini che lui indica» Vix: «Venduto anche tu alle case farmaceutiche…..gira e rigira sempre là andate a bussare e ci state facendo il lavaggio del cervello da anni! Ormai è vietato ammalarsi ….il sistema immunitario lo state facendo fuori a suon di punturine»

Eppure dovevano capirlo già da tempo che Bassetti non è un negazionista e che non era affatto un NoVax complottista! Avrebbero dovuto farlo molto prima, ad esempio dopo la sua uscita dalla diretta streaming in uno dei «salotti web» più controversi sulla Covid-19.

