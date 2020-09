Coronavirus, in Francia i nuovi contagi sfondano quota 10mila

La Francia ha registrato oltre 10mila nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il ministero della Sanità. Per la precisione, sono 10.561 i nuovi casi, un record da quando sono stati avviati i test a tappeto in tutto il Paese. Il tasso di positività, riferisce il ministero della Sanità, resta stabile al 5,4%. Le vittime delle ultime 24 ore sono 17. Il record di casi di oggi supera quello di ieri, quando erano stati registrati 9.843 nuovi casi.

Negli ultimi giorni è aumentato anche il numero dei pazienti nelle unità di terapia intensiva. Nell’ultima settimana ci sono stati 2.432 ricoveri ospedalieri per, di cui 417 in terapia intensiva. Sebbene il totale sia ancora lontano dai picchi raggiunti ad aprile, c’è timore che l’aumento possa mettere in crisi il sistema sanitario.

I dipartimenti in allerta rossa

Ieri il premier francese, Jean Castex, presentando a Parigi le nuove disposizioni contro il Coronavirus, aveva detto che sono 42 i dipartimenti in allerta rossa, vale a dire dove il virus circola attivamente. «Questa classifica non comporta conseguenze automatiche ma permette al prefetto in coordinamento con le autorità sanitarie e i rappresentanti locali di adottare misure supplementari di riduzione dei rischi, in particolare sull’uso della mascherina, gli assembramenti negli spazi pubblici, i grandi eventi o gli orari di apertura di alcuni negozi».

Il premier aveva inoltre riferito di aver chiesto ai prefetti coinvolti di proporre «nuove misure complementari entro lunedì». Bisogna «evitare un lockdown generalizzato», aveva aggiunto Castex.

