Il bollettino del 19 settembre

I casi di Coronavirus registrati in Italia sono a oggi, 19 settembre, 296.569. Nelle ultime 24 ore si è tracciato un incremento di 1.638 casi: una cifra in diminuzione rispetto a ieri, 18 settembre, quando l’aumento era stato di +1.907 nuovi positivi, contro i +1.585 del giorno precedente e i +1.452 del 16 settembre. Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute nel consueto bollettino, i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 103.223 ( ieri 99.839), per un totale di 10.349.386.

Gli attualmente positivi sono in tutto 43.161. Per quanto riguarda i decessi, oggi se ne sono registrati altri 24. Ieri, l’aumento era stato di 10, mentre due giorni fa di 13. Il totale delle vittime legate alla Covid-19 sale così a 35.692. I dimessi e i guariti oggi sono 217.716 (ieri 216.807), mentre i ricoverati con sintomi sono 2.380 (ieri 2.387). I reparti di terapie intensive oggi registrano 215 ricoverati (ieri 208).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

