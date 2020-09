Scuola, proteste studentesche in tutta Italia contro la ministra Azzolina e le classi pollaio – La gallery

Migliaia di studenti hanno deciso di scendere in piazza in tutta Italia per protestare contro i ritardi e le mancanze che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo anno scolastico dopo l’emergenza Covid-19. La mobilitazione “Per una scuola migliore” è partita nella mattinata oggi – 25 settembre – a Torino, Roma, Milano, Firenze e Genova. Mentre nel pomeriggio sarà la volta di Napoli, L’Aquila e Siracusa. A Torino gli studenti hanno manifestato insieme agli insegnanti e ai ragazzi dei Fridays for future. Oltre alle bandiere dei sindacati di base, anche tanti vessilli No tav. Lo striscione che ha aperto il corteo recitava: «Questa non è scuola. La riapertura insicura è colpa del governo».

Il corteo degli studenti a Torino Alcuni studenti hanno deciso di manifestare con le bandiere No Tav Il corteo degli studenti a Torino In piazza anche i ragazzi di Fridays for future Il corteo degli studenti a Torino Circa 200 persone si sono date appuntamento sotto gli uffici del Miur, in corso Vittorio Emanuele Il corteo degli studenti a Torino Le bandiere del sindacato di base Cub e degli USB Il corteo degli studenti a Torino Nel mirino della protesta la didattica a distanza e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina Il corteo degli studenti a Torino In piazza sono scesi gli studenti medi assieme ai loro docenti Il corteo degli studenti a Torino Gli studenti protestano contro le classi troppo affollate e chiedono di tornare a scuola in sicurezza Il corteo studentesco a Milano I manifestanti attraversano via Dante Il corteo studentesco a Milano La maggior parte dei manifestanti ha indossato mascherine di protezione e gli organizzatori, megafono alla mano, hanno chiesto più volte di mantenere il distanziamento sociale Il corteo studentesco a Milano Un momento della manifestazione in Largo Cairoli Il corteo studentesco a Milano Sullo sfondo, il cartello che ha aperto la mobilitazione: “Vogliamo essere liberi di vivere scuole accessibili e sicure”. Il corteo studentesco a Milano Un momento della manifestazione degli studenti Il corteo studentesco a Milano Il flash mob organizzato dagli studenti milanesi in Largo Cairoli.

Nella Capitale il corteo si è diretto sotto la sede del ministero dell’Istruzione. Flavia Lepizzera, militante FGC e presidente della commissione diritto allo studio della Consulta di Roma, ha puntato il dito contro l’esecutivo: «Dopo mesi di didattica a distanza il governo non ha voluto predisporre un vero ritorno tra i banchi in sicurezza, esponendo migliaia di studenti e lavoratori della scuola a rischi considerevoli. Con le classi pollaio e i trasporti affollati è impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Servivano assunzioni e investimenti. La mobilitazione di oggi è solo il primo passo di una stagione di lotta che vedrà uniti studenti e lavoratori nelle piazze».

A Milano i giovani si sono dati appuntamento in Largo Cairoli, dove hanno dato vita a un flash mob. Il testa al corteo, che poi si è spostato lungo via Dante verso il centro, uno striscione con scritto: «Vogliamo essere liberi di vivere scuole accessibili e sicure». La maggior parte dei manifestanti indossava mascherine di protezione e gli organizzatori hanno chiesto più volte ai ragazzi di rispettare il distanziamento sociale.

Leggi anche: