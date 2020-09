Voli cancellati per la pandemia, l’Antitrust indaga Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling sui voucher e call center a pagamento

Il Garante contesta alle quattro compagnie aeree di aver cancellato i voli in periodi che non prevedevano limiti da parte del governo. Ai passeggeri sono stati concessi solo voucher anziché rimborsi, da ottenere chiamando i loro numeri a pagamento

Sono quattro le compagnie aeree finite nel mirino dell’Antitrust che sta indagando sulle diverse cancellazioni di voli negli ultimi mesi giustificati dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Emergenza che secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non avrebbe giustificato il comportamento di Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling. Le istruttorie riguardano in particolare quei biglietti venduti e poi cancellati per voli che si dovevano svolgere in un periodo: «nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi». Lo scorso luglio le stesse verifiche erano scattate per Alitalia e Volotea.

Dopo la cancellazione dei voli, le compagnie hanno offerto ai clienti solo un voucher e non il rimborso dei biglietti. Una pratica già condannata dalla Commissione europea, che a luglio aveva sanzionato l’Italia per non aver previsto forme alternative ai voucher per rimborsare i clienti delle compagnie aeree. Una pratica che le società hanno portato avanti anche nelle settimane successive, nonostante il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri (n. 261/2004) preveda il rimborso integrale in caso di cancellazione dei voli.

Alle quattro compagnie aeree viene anche contestato l’aver fatto ricorso a servizi di assistenza ai clienti a pagamento, che sostanzialmente erano gli unici canali utilizzabili, visto che i tempi di attesa per le linee di assistenza gratuita sono spesso risultati lunghissimi, secondo le diverse segnalazioni arrivate al Garante, e complicate da raggiungere.

