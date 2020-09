Coronavirus, 1.869 nuovi positivi nonostante i quasi tremila tamponi in meno. Diciassette le vittime. Campania ancora prima per contagi – Il bollettino della protezione civile

247 le persone in terapia intensiva, per un totale di ricoveri ordinari pari a 2.746

Il bollettino del 26 settembre

Sono 1.869 i nuovi positivi da Coronavirus segnalati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il trend torna quindi a scendere dopo il record di contagi registrato ieri, 25 settembre con +1.912 casi in 24 ore. In calo anche il numero di decessi con 17 vittime contro le 20 di ieri, per un totale di vittime arrivato a quota 35.818. I nuovi tamponi effettuati sono 104.387, in calo rispetto a ieri, quando erano 107.269.

247 le persone in terapia intensiva, con un leggero aumento pari ad una unità rispetto a ieri (246). Il totale dei ricoveri ordinari ha raggiunto i 2.746, con una quota complessiva di casi in isolamento domiciliare pari a 45.600. Aumenta anche il totale di persone guarite e dimesse: da 221.762. a 223.693. Gli attualmente positivi in Italia raggiungono quota 48.593.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati degli attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

