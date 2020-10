Lutto nel mondo della moda: lo stilista Kenzo vittima della Covid-19

Kenzo Tagada, stilista e designer giapponese, fondatore dell’omonimo marchio di abbigliamento, accessori e profumi è morto a Parigi oggi, 4 ottobre, all’età di 81 anni, a causa di complicanze legate all’infezione da Coronavirus. A renderlo noto è stato il suo portavoce in un comunicato ufficiale.

Kenzo, classe 1939, dopo aver conseguito il diploma in moda al Bunka Fashion College di Tokyo, in Giappone, si trasferì nella capitale francese, dove nel 1970 fondò la propria casa di moda e aprì la sua prima boutique, sita in Galérie Vivienne: Jungle Jap. Kenzo Tagada guidò la maison sino al 1999, anno in cui lasciò la gestione a Odile Lobadowsky.

Leggi anche: