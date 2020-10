L’Accademia svedese ha assegnato il premio Nobel 2020 per la medicina

Il Nobel per la medicina 2020 è stato assegnato agli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e al britannico Michael Houghton per «la scoperta del virus dell’epatite C». Ai tre vincitori è stata assegnata una medaglia d’oro e 940mila in totale.

Come da tradizione dell’Academy, i riconoscimenti vengono assegnati a studi iniziati anni prima rispetto all’anno della premiazione e che sono diventati già istituzioni per le ricerche e le pratiche scientifiche.

