Nuovo Dpcm, al terzo tentativo via libera dalla Camera (senza opposizione): oggi il Cdm per l’obbligo di mascherina

Dopo le votazioni andate a vuoto ieri 6 ottobre per la mancanza del numero legale in aula, arriva l’approvazione dalla maggioranza sulla risoluzione per l’emergenza Covid-19

Passa al terzo tentativo alla Camera la risoluzione sull’emergenza Coronavirus, dopo le comunicazioni di ieri del ministro Roberto Speranza e le due votazioni andate a vuoto perché mancava il numero legale. La risoluzione è passata con 253 Sì e 3 No senza la partecipazione al voto dell’opposizione. Per evitare ulteriori sorprese, in mattinata la giunta per il regolamento di Montecitorio ha stabilito che vengono considerati in missione, quindi non conteggiati per il numero legale, i deputati costretti alla quarantena fiduciaria.

Con il via libera del Parlamento al prossimo Dpcm, è atteso ora il Consiglio dei ministri convocato a partire dalle 11 nel quale il governo dovrebbe approvare un «decreto ponte» per fissare innanzitutto l’obbligo di mascherina anche all’aperto a partire da domani, così come le limitazioni agli interventi delle Regioni, che potranno fissare regole solo più rigide a quelle stabilite dal governo. Il nuovo Dpcm dovrebbe così arrivare entro la prossima settimana.

