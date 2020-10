Da «Non ce n’è Coviddi» a «Il virus c’è: siamo messi male»: la svolta di Angela da Mondello: «Usate la mascherina» – Il video

Non è più tempo per scherzare secondo Angela Chianello, diventata suo malgrado famosa mesi fa per la frase «Non ce n’è Coviddi»

«Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è» dice Angela Chianello, aspirante influencer con 178 mila follower su Instagram diventata suo malgrado famosa per il suo: «Non ce n’è Coviddi, non ce n’è» all’inizio dell’estate. Da giorni ormai sul suo profilo ha mostrato un cambio radicale nella sua posizione sulla pandemia di Coronavirus. Con i numeri in salita in tutta Italia, specialmente al Sud, anche Angela è dovuta tornare sui suoi passi. E lo aveva fatto già con un video a fine settembre, tornato a circolare in queste ore sui social, nel quale invita a indossare la mascherina: «Pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando spontaneamente avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male. Abbiamo scherzato e riso, anche altri hanno scherzato e nessuno li ha criticato. A me hanno tirato sassi».

