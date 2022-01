«Non ce n’è Coviddi». Anche a casa di Angela da Mondello è arrivato il Coronavirus

«Anche da noi è arrivato questo maledetto». Così, su Instagram, Angela da Mondello annuncia ai suoi 118 mila follower che il Covid è entrato in casa sua per la prima volta. La signora Angela è diventata famosa dopo aver detto, davanti alle telecamere di Canale 5, in spiaggia a Mondello, la frase «non ce n’è Coviddi». Battuta che l’ha portata a incidere una canzone con tanto di video realizzato senza rispettare le norme per il contenimento del virus. A essere positivo, al momento, è suo padre, che è asintomatico e si trova in casa sua. Una notizia che ha subito scatenato i commenti social più disparati: «Ben ti sta», «Peccato che non sia tu», si legge. Secca la replica della donna che, grazie a quel tormentone, sperava di diventare una vip: «Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi – ha concluso -. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria».

