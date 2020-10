«Kobe, Kobe, Kobe!». I Lakers trionfano in Nba dopo 10 anni: la dedica per l’indimenticato Bryant – Il video

Per le strade di Los Angeles i tifosi invocano il nome del cestista che più di ogni altro ha incarnato lo spirito della squadra californiana, tragicamente scomparso a gennaio del 2020 in un incidente in elicottero

I tifosi dei Los Angeles Lakers non potevano dimenticare Kobe Bryant nella notte della vittoria del primo anello Nba da quando il campione è scomparso. In tanti hanno invocato il suo nome: «Kobe, Kobe, Kobe!» dopo gara 6 delle finali Nba che ha portato il 17mo titolo per i Lakers a dieci anni di distanza dall’ultimo successo. I fan della squadra californiana sono scesi in strada per festeggiare e hanno dedicato il trionfo al cestista che più di ogni altro ha incarnato lo spirito dei Lakers: Kobe Bryant, 20 stagioni con la stessa maglia, un gigante dentro e fuori dal campo, tragicamente scomparso a gennaio del 2020 in un incidente in elicottero. Era stato proprio Bryant, nel 2010, a regalare loro il penultimo titolo.

Video: @BleacherReport, @SLAMonline / Twitter

