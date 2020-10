Antonio Ricci positivo al Coronavirus: il padre di Striscia la notizia ricoverato in via precauzionale ad Albenga

Antonio Ricci è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato in via precauzionale all’ospedale di Albenga, in provincia di Savona. Come riporta il Secolo XIX e l’edizione savonese della Stampa, il padre di Striscia la notizia, 70 anni, si trova da ieri nell’ospedale della città in cui è nato, dopo aver concordato il ricovero con medici e famigliari, in attesa di una pronta guarigione. Nessuno stop previsto intanto per il tg satirico, che proprio Ricci ha rilanciato lo scorso 28 settembre con il nuovo slogan: «La voce dell’insofferenza». Quella insofferenza che secondo il creatore di Striscia vivono gli italiani ogni giorno: «per la mascherina, per il distanziamento, per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile».

