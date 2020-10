Coronavirus, i Ferragnez e la telefonata di Conte: «Dite ai giovani di mettere la mascherina» – Il video

«Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto delicata», ha detto il cantante dopo la telefonata del premier, «l’Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown»

Dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di ieri, 18 ottobre, per annunciare le nuove norme contro il Coronavirus inserite nel nuovo Dpcm, la campagna di sensibilizzazione per i più giovani sui dispositivi di protezione da indossare è stata assegnata alla coppia più influente del Paese, i Ferragnez. Ovvero il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il premier scavalla così ogni protocollo, ogni formalità e alza la cornetta per contattare due delle persone con più appeal tra gli under 35. Il compito, adesso, è (anche) loro.

La notizia è possibile scovarla tra le stories Instagram di Fedez. In 45 secondi viene spiegato tutto nel dettaglio. «Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo delle mascherine», racconta il marito di Ferragni.

«Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto delicata, l’Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown» è l’appello dell’artista, per il quale «il futuro è nelle mani della responsabilità individuale di tutti noi e con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario più brutto dei mesi scorsi: mi raccomando, ragazzi – è l’esortazione finale – utilizzate la mascherina».

