Lo Zingaretti furioso, ieri la tirata d’orecchie a Conte oggi il cazziatone a Spadafora: «Pensi allo sport e non polemizzi»

Sono durissime le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti che se la prende con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (lo stesso che si è battuto per evitare la chiusura di palestre e piscine nell’ultimo Dpcm anti-Coronavirus): «Pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di Regione. Non ne ha titolo. I ministri del governo in questo momento dovrebbero lavorare per la coesione e l’unità del Paese e non perdersi in stupide e provocatorie polemiche».

Poco prima il ministro dello Sport, intervenuto a L’Aria che tira su La7, aveva criticato il governatore Vincenzo De Luca: «Lo inviterei ad occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione, per la quale non ha fatto granché dopo l’estate. Sono molto preoccupato per la Campania – ha aggiunto – facile è stato farsi pubblicità chiudendo tutto, ma ora il sistema sanitario è sotto pressione, così come quello dei trasporti. Se De Luca ha fallito? Direi proprio di sì».

