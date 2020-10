Coronavirus, il libro delle scuole elementari che aveva predetto il virus? La solita panzana

Il 21 ottobre 2020 l’utente Salvatore pubblica sul suo profilo Facebook la foto del libro di scuola di sua figlia dove viene dedicata un’intera pagina al Coronavirus. A quale? Ecco, Salvatore si pone molte domande perché il libro sarebbe in possesso di sua figlia da settembre 2019 e dunque molto tempo prima della pandemia. Era tutto predetto? Ci nascondono qualcosa? Complotto? Assolutamente no!

Scrive Salvatore: « Questo è il libro di mia figlia , scuola elementare, anno 2019.. Il libro l’abbiamo avuto a settembre 2019 , molto prima dei primi allarmi dalla Cina a dicembre 2019. A marzo 2020 ci saranno poi i dpcm che decreteranno il lockdown generalizzata che ha messo l’Italia in ginocchio. Se il libro è stato stampato prima di settembre 2019 , cosa ne sapevano del coronavirus?». Spieghiamo perché stiamo seguendo una panzana pazzesca!

Non esiste solo il Nuovo Coronavirus, chiamato Sars-Cov-2, che stiamo affrontando in questo lungo 2020. Dobbiamo ricordarci, una volta per tutte, che fa parte di una vasta famiglia di virus che riportano il nome Coronavirus. Ecco cosa riporta il sito del Ministero della Salute:

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Ecco cosa riporta il sito dell’OMS:

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), and the most recent coronavirus disease COVID-19.

Ecco perché troverete molti altri libri che parlano di Coronavirus prima dell’attuale pandemia Covid19. Sarebbe ora di smettere di diffondere certi dubbi infondati che generano complotti insensati.

