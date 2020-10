Coronavirus, è ancora record di nuovi contagi in Francia: +42.032 in 24 ore. 184 i morti: il totale sale a 34.508

Intanto, aumentano le rianimazioni dove oggi si contano quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 2.441 letti occupati da pazienti gravemente malati di Covid

Sono +42.032 i nuovi contagi da Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute. Un nuovo record dunque, che supera quello di ieri, quando si erano registrati +41.622 nuovi positivi in un giorno. Il numero dei tamponi è decisamente superiore a quello italiano: una media quotidiana di circa 232mila tamponi.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 184. E negli ultimi quattro giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili sono morte 114 persone. Il totale dei decessi dall’1 marzo è salito a 34.508. Sono in aumento anche le rianimazioni: i questi reparti oggi si contano quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 2.441 letti occupati da pazienti gravemente malati di Covid. La situazione, dunque, si fa sempre più preoccupante e fouri controllo.

Foto in copertina di repertorio: PATRICK HERTZOG/AFP

Leggi anche: