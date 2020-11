Il Countdown – Perché il voto delle donne è importante?

Donald Trump punta sui comizi dell’ultima ora per riprendere lo sfidante Joe Biden avanti, secondo i sondaggi, negli sati chiave del Wisconsin, Michigan, Florida e Pennsylvania. Ed è proprio in quest’ultimo che Trump ha provato – qualche settimane fa – a lanciare un appello accorato a un gruppo specifico di elettori: le donne bianche che vivono nei sobborghi.

Il loro voto fu cruciale nell’elezione del 2016. Trump ottenne il 47% delle loro preferenze, contro il 45% per Hillary Clinton. Ma negli ultimi quattro anni questo elettorato in particolare sembra aver cambiato la sua scelta di voto. Secondo un sondaggio condotto da Washington Post/ABC News poll, Trump avrebbe perso il loro consenso proprio in alcuni swing states, come il Michigan e il Wisconsin. Ed è per questo che ha bisogno di riconquistare il loro voto.

Leggi anche: