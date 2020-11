Il Countdown – Quali sono gli Stati in bilico che decidono le elezioni?

Nelle presidenziali americane non conta soltanto quanti voti prende un singolo candidato, ma anche in quali stati li ottiene. Gli elettori non votano direttamente per i candidati infatti, ma per dei “grandi elettori”, il cui numero varia da stato a stato a seconda della popolazione. Sono detti “swing states” quegli stati che hanno un numero importante di grandi elettori e che sono in bilico tra i repubblicani e i democratici. Quali sono alcuni di questi stati che potrebbero decidere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà alla Casa Bianca per i prossimi quattro anni?

Leggi anche